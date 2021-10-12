Нове дослідження підтвердило ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти «дельти»

У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Вакцини від коронавірусу, створені компаніями Moderna і Pfizer, виявилися ефективними проти більшості штамів коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку хвороби COVID-19, зокрема проти поширеного штаму «дельта».

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Єльського університету (США).

Крім того, дослідження показало, що люди, які перенесли COVID-19 до вакцинації, демонструють більш стійку імунну відповідь до всіх варіантів коронавірусу порівняно з тими, хто не був інфікований і пройшов вакцинацію.

На думку дослідників, вакцини Moderna та Pfizer-BioNTech підсилюють реакцію імунної системи на інфекцію.

Одужання від інфекції — це все одно, що зробити перше щеплення від вакцини, — зазначають учені.

За словами дослідників, вакцини призводять до високого рівня антитіл проти штаму «Дельта», при цьому дві дози вакцини мають більшу ефективність, ніж одна.

В межах дослідження учені зібрали зразки крові 40 медпрацівників із системи охорони здоров’я Єльського університету. Ці зразки були зібрані до їх вакцинації. Після введення після введення першої та другої доз вакцин Moderna або Pfizer-BioNTech в учасників дослідження періодично брали додаткові зразки крові.

Ці зразки піддали впливу впливу 16 різних варіантів SARS-Cov-2, включаючи «дельту», після чого виміряли реакцію антитіл і Т-клітин.

В результаті учені виявили докази посиленою реакції імунної системи у всіх зразках крові, хоча сила реакції варіювалася залежно від варіанту і від індивідуума.

На думку дослідників, випадки захворювання вакцинованих людей пов’язані з високою інфекційністю штаму «дельта», а не з його «вислизанням» від імунної відповіді, викликаної вакциною.

Вони, швидше за все, є наслідком надзвичайно інфекційної природи штаму «дельта», який може подолати імунний захист, — зазначають дослідники.

Також учені встановили, що вакциновані люди, як правило, легше переносять інфекцію.