Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n161511-preparat-na-osnovi-kokteylu-antytil-vyprobuvala-astrazeneca-rezultaty.html

Ракурс

Вакцинація проти коронавірусу триває по всьому світу, однак вчені продовжують вивчати та створювати нові препарати від інфекції.

Компанія AstraZeneca оголосила, що її експериментальний препарат знижує ризик важкої форми COVID-19 щонайменше на 50%. Про це повідомляє ScienceAlert.

Ін'єкція отримала назву AZD7442 і містить два різних антитіла, що виробляються з крові людей, перехворілих на коронавірус. Це перший препарат, що здатен запобігати й лікувати коронавірус, який дійшов до пізніх стадій випробовувань.

Компанія вже запросила дозвіл Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) на використання нового препарату після того, як результати випробувань показали, що він знижує ризик захворювання із симптомами на 77%.

Останні результати випробувань показали, що ризик важкої форми коронавірусу або смерті знижується вдвічі, якщо люди приймають препарат протягом семи днів після появи симптомів COVID-19. З 407 осіб, які отримали препарат, 18 захворіли на тяжку форму коронавірусу або померли — у порівнянні з 37 з 415 людей, яким вводили фізіологічний розчин.

AstraZeneca перевірила препарат на 822 дорослих з COVID-19 від легкого до помірного ступеня в 13 країнах, зокрема в США і Великій Британії.

Якщо препарат AZD7442 був введений упродовж п’яти днів після появи симптомів, ризик важкої форми коронавірусу падав на 67%. У цей час дев’ять із 253 учасників у групі AZD7442 захворіли на тяжку форму COVID-19 або померли, у порівнянні з 27 з 251 в групі плацебо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі.

Джерело: ScienceAlert