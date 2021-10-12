Препарат на основі коктейлю антитіл випробувала AstraZeneca — результатиhttps://racurs.ua/ua/n161511-preparat-na-osnovi-kokteylu-antytil-vyprobuvala-astrazeneca-rezultaty.htmlРакурс
Вакцинація проти коронавірусу триває по всьому світу, однак вчені продовжують вивчати та створювати нові препарати від інфекції.
Компанія AstraZeneca оголосила, що її експериментальний препарат знижує ризик важкої форми COVID-19 щонайменше на 50%. Про це повідомляє ScienceAlert.
Ін'єкція отримала назву AZD7442 і містить два різних антитіла, що виробляються з крові людей, перехворілих на коронавірус. Це перший препарат, що здатен запобігати й лікувати коронавірус, який дійшов до пізніх стадій випробовувань.
Компанія вже запросила дозвіл Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) на використання нового препарату після того, як результати випробувань показали, що він знижує ризик захворювання із симптомами на 77%.
Останні результати випробувань показали, що ризик важкої форми коронавірусу або смерті знижується вдвічі, якщо люди приймають препарат протягом семи днів після появи симптомів COVID-19. З 407 осіб, які отримали препарат, 18 захворіли на тяжку форму коронавірусу або померли — у порівнянні з 37 з 415 людей, яким вводили фізіологічний розчин.
AstraZeneca перевірила препарат на 822 дорослих з COVID-19 від легкого до помірного ступеня в 13 країнах, зокрема в США і Великій Британії.
Якщо препарат AZD7442 був введений упродовж п’яти днів після появи симптомів, ризик важкої форми коронавірусу падав на 67%. У цей час дев’ять із 253 учасників у групі AZD7442 захворіли на тяжку форму COVID-19 або померли, у порівнянні з 27 з 251 в групі плацебо.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ліки проти коронавірусу можуть випробувати на собі українці. Подібні клінічні дослідження відбуваються в усьому світі.
Джерело: ScienceAlert