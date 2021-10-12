Вакцинация. Фото: istock

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру, однако ученые продолжают изучать и создавать новые препараты от инфекции.

Компания AstraZeneca объявила, что ее экспериментальный препарат снижает риск тяжелой формы COVID-19 минимум на 50%. Об этом сообщает ScienceAlert.

Инъекция получила название AZD7442 и содержит два разных антитела, вырабатываемых из крови людей, переболевших коронавирусом. Это первый препарат, способный предотвращать и лечить коронавирус, который дошел до поздних стадий испытаний.

Компания уже запросила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на использование нового препарата после того, как результаты испытаний показали, что он снижает риск заболевания с симптомами на 77%.

Последние результаты испытаний показали, что риск тяжелой формы коронавируса или смерти снижается вдвое, если люди принимают препарат в течение семи дней после появления симптомов COVID-19. Из 407 человек, которые получили препарат, 18 заболели тяжелой формой коронавируса или умерли — по сравнению с 37 из 415 людей, которым вводили физиологический раствор.

AstraZeneca проверила препарат на 822 взрослых с COVID-19 от легкой до умеренной формы в 13 странах, включая США и Великобританию.

Если препарат AZD7442 был введен в течение пяти дней после появления симптомов, риск тяжелой формы коронавируса падал на 67%. В то же время девять из 253 участников в группе AZD7442 заболели тяжелой формой COVID-19 или умерли, по сравнению с 27 из 251 в группе плацебо.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарства от коронавируса могут испытать на себе украинцы. Подобные клинические исследования происходят во всем мире.

Источник: ScienceAlert