Крым назвала «ядерным отстойником» Путина разведка Минобороны

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Крым превращается в «ядерный отстойник» России, а территории полуострова грозит экологическая катастрофа из-за действий оккупационных властей. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, — все это может превратить Крым в ядерный отстойник, — указал представитель ГУР оборонного ведомства.

По его мнению, Кремль пытается закрепить атмосферу «ядерного психоза», постоянно угрожая использовать оружие в конвенциональных целях. Буданов убежден, что по мнению Москвы, тактика запугивания ядерным оружием вынудит другие страны идти на уступки.

В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемой балансировки ряда стран «на грани войны». Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, что создает проблемы всему Черноморскому региону — это единый фронт нестабильности и неуверенности, — отметил Буданов.

По его словам, над оккупированным полуостровом сейчас нависла экологическая угроза, поэтому необходимо консолидировать усилия всех стран Черноморского региона и Восточной Европы в противодействии ядерным намерениям режима президента страны-агрессора Владимира Путина.