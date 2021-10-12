Самолет упал на жилые кварталы в Калифорнии, есть погибшие, фото - DW

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Ракурс

Авиакатастрофа произошла 12 октября в США. Легкий двухмоторный самолет Cessna 340 направлялся в аэропорт города Сан-Диего. Незадолго до посадки резко пошел «носом» в землю, врезался в почтовый фургон и загорелся.

Видео падения попало на камеры наблюдения и видеорегистраторы авто.

Водитель автомобиля и пилот погибли. Обломки самолета задели несколько близлежащих домов, вызвав пожар. Двое жителей домов получили ожоги, из горящих домов им помогли выбраться соседи.

Компания доставки UPS сообщила, что среди погибших ее сотрудник — водитель грузового автомобиля, в который врезался рухнувший самолет.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет потерпел крушение в 12.14 по местному времени.

Местные СМИ сообщили, что незадолго до посадки авиационный диспетчер аэропорта Сан-Диего несколько раз предупреждал пилота, что он летит слишком низко — на высоте менее 500 м при необходимой высоты в полтора километра. Впрочем самолет продолжал терять высоту и упал.

За его штурвалом был врач-каридолог и штата Аризона, у него біла лицензия пилота.