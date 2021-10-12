Літак впав на житлові квартали в Каліфорнії, є загиблі, фото - DW

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Авіакатастрофа сталася 12 жовтня у США. Легкий двомоторний літак Cessna 340 прямував до аеропорту міста Сан-Дієго. Незадовго до посадки різко пішов «носом» у землю, врізався у поштовий фургон і загорівся.

Відео падіння потрапило на камери спостереження та відеореєстратори авто.

Водій автомобіля і пілот загинули. Уламки літака зачепили кілька прилеглих будинків, спричинивши пожежу. Двоє мешканців будинків зазнали опіків, з палаючих осель їм допомогли вибратися сусіди.

Компанія доставки UPS повідомила, що серед загиблих її співробітник — водій вантажного автомобіля, в який врізався літак.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що літак зазнав аварії біля 12.14 за місцевим часом.

Місцеві ЗМІ повідомили, що незадовго до посадки авіаційний диспетчер аеропорту Сан-Дієго кілька разів попереджав пілота, що той летить надто низько — на висоті менше 500 метрів за необхідної висоти у півтора кілометра. Утім літак продовжував втрачати висоту і впав.

За його штурвалом був лікар-карідолог і штату Аризона, він мав ліцензію пілота.