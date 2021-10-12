Крим назвала «ядерним відстійником» Путіна розвідка Міноборони

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Крим перетворюється на «ядерний відстійник» Росії, а території півострова загрожує екологічна катастрофа через дії окупаційної влади. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському півострові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю, — все це може перетворити Крим у ядерний відстійник, — вказав представник ГУР оборонного відомства.

На його думку, Кремль намагається закріпити атмосферу «ядерного психозу», застосовуючи постійні погрози щодо використання зброї в конвенціональних цілях. Буданов переконаний, що тактика Москви на залякування ядерною зброєю націлена на примушення інших країн йти на поступки.

У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн «на межі війни». Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні погрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, що створює проблеми всьому Чорноморському регіону, — це єдиний фронт нестабільності та непевності, — наголосив Буданов.

З його слів, над окупованим півостровом нині нависла екологічна загроза, тому необхідно консолідувати зусилля всіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи щодо протидії ядерним намірам режиму президента країни-агресора Володимира Путіна.