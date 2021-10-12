Антон Поляков, фото: UA Rating

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Ракурс

Расследование резонансного смерти народного депутата Антона Полякова продолжается.

Первые результаты экспертиз по этому делу ожидают как минимум через неделю. Об этом сегодня, 12 октября, во время встречи с журналистами заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Монастырского, назначено проведение большого количества экспертиз.

Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической — это еще где-то минимум неделю. Тогда уже можно будет сказать об определенной версию, которая будет основной, — отметил министр.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что в организме Полякова был обнаружен метадон.

Подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Антона Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов, — отметил он.

Он отметил, что следователи рассматривают версию, что Полякова могли отравить, а также — что нардеп знал о метадоне и принял его самостоятельно по доброй воле.

Также Шевченко сообщил, что уже установлено, что в машине с Русланом Джамбулатовым Поляков в день своей смерти был не один — там был еще один человек, имя которого пока не раскрывают.

Кроме того, установлено, что таксист, который вез Полякова перед его смертью, некоторое время ехал за другим автомобилем, в котором был нардеп. Ранее таксист утверждал, что подобрал Полякова случайно.

Подозрение пока никому не сообщали — следователи ждут результатов экспертиз.

Ранее в полиции заявляли, что рассматривают две версии причин смерти Полякова — хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом.