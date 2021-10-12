Смерть Полякова — в МВД обновят версии трагедии с нардепомhttps://racurs.ua/n161538-smert-polyakova-v-mvd-obnovyat-versii-tragedii-s-nardepom.htmlРакурс
Расследование резонансного смерти народного депутата Антона Полякова продолжается.
Первые результаты экспертиз по этому делу ожидают как минимум через неделю. Об этом сегодня, 12 октября, во время встречи с журналистами заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает пресс-служба МВД.
По словам Монастырского, назначено проведение большого количества экспертиз.
Я думаю, что потом уже будут точные результаты экспертиз, в том числе и гистологической — это еще где-то минимум неделю. Тогда уже можно будет сказать об определенной версию, которая будет основной, — отметил министр.
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко отметил, что в организме Полякова был обнаружен метадон.
Подробные ответы об этом химическом веществе, о времени, возможном способе и последствиях его попадания в организм Антона Полякова предоставят только дальнейшие исследования экспертов, — отметил он.
Он отметил, что следователи рассматривают версию, что Полякова могли отравить, а также — что нардеп знал о метадоне и принял его самостоятельно по доброй воле.
Также Шевченко сообщил, что уже установлено, что в машине с Русланом Джамбулатовым Поляков в день своей смерти был не один — там был еще один человек, имя которого пока не раскрывают.
Кроме того, установлено, что таксист, который вез Полякова перед его смертью, некоторое время ехал за другим автомобилем, в котором был нардеп. Ранее таксист утверждал, что подобрал Полякова случайно.
Подозрение пока никому не сообщали — следователи ждут результатов экспертиз.
Ранее в полиции заявляли, что рассматривают две версии причин смерти Полякова — хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом.