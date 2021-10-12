Области в Украине заявляют на отсутствие газа для больниц и школ. Фото: kor.ill.in.ua

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Чрезвычайную ситуацию в Закарпатской области из-за поставок газа объявила региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за отказа поставщиков поставлять «голубое топливо» по утвержденным ранее ценам. В области объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера государственного уровня. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

Сообщается, что поставщики, которые к росту цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь цена значительно ниже рыночной.

Как известно, в конце сентября Кабмин, НАК «Нафтогаз Украины» и Офис президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,42 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 16,39 грн. за 1 куб. м.

Власти Закарпатской области отмечают, что Меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения.

В Хмельницкой области комиссия по ТЭБ и ЧС признала чрезвычайной ситуацией отсутствие газа для бюджетных учреждений. Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий заявил, что ситуация в регионе достаточно критическая, поскольку почти во всех бюджетных учреждениях расторгнуты договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости. Областная комиссия признала, что ситуация угрожает жизни и здоровью населения области и может нанести значительные материальные убытки.

Напомним, 11 октября чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ объявили в Одесской области. Из-за подорожания газа поставщики услуг не могут выполнять контрактные условия, школы, больницы и другие коммунальные учреждения не могут оплатить завышенную в разы стоимость услуг. Без газа в регионе может остаться 221 объект социальной инфраструктуры. Также 11 сентября чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ объявили также в Ивано-Франковске.