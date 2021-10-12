Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n161540-zaschischaet-li-covid-vakcinaciya-ot-grippa-otvechaet-minzdrav.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине. Минздрав отмечает, что прививки от COVID-19 не защищает от гриппа.

В то же время, в случае одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом риск смертности возрастает вдвое. Об этом рассказал глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, вакцина от COVID-19 совершенно не защищает от гриппа.

Мы рассчитываем на 30 тыс. доз, которые получим в рамках медицинского механизма для медицинских работников от гриппа. Это для стационаров, которые работают с «ковидными» пациентами. Это то, что нам гарантировано и они будут переданы безвозмездно, — отметил Лапий.



Он отметил, что после переноса коронавируса вакцинироваться от гриппа безопасно, но лучше это делать после периода изоляции, чтобы не подвергать опасности других людей и персонал лечебного заведения. Группами риска являются дети и пожилые люди, поскольку они наиболее склонны к тяжелому течению гриппа.

Напомним, ранее мы сообщали, что пик коронавируса в Украине планируют на конец осени, а вместе с ним возможна и вспышка гриппа.