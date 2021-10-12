Карантин в Украине - «оранжевыми» стали 15 областей

https://racurs.ua/n161513-karantin-v-ukraine-oranjevymi-stali-15-oblastey-infografika.html

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Зоны карантина в Украине обновило Министерство здравоохранения по состоянию на вторник, 12 октября. Новая информация о ситуации с коронавирусом в украинских областях обнародована на сайте Минздрава.

Так, «оранжевой» зоне карантина соответствуют 15 областей, а «желтой» — Киев и еще девять регионов.

В «желтую» зону Минздрав отнес:

Киев,

Винницкую область,

Закарпатскую область,

Ивано-Франковскую область,

Киевскую область,

Кировоградскую область,

Николаевскую область,

Полтавскую область,

Ровенскую область,

Тернопольскую область.

«Оранжевой» зоне карантина сейчас отвечают все другие области.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро подтвердили у почти 12 тыс. человек. К сожалению, в результате COVID-19 умерли 352 пациента.