Карантин в Украине — «оранжевыми» стали 15 областей (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n161513-karantin-v-ukraine-oranjevymi-stali-15-oblastey-infografika.htmlРакурс
Зоны карантина в Украине обновило Министерство здравоохранения по состоянию на вторник, 12 октября. Новая информация о ситуации с коронавирусом в украинских областях обнародована на сайте Минздрава.
Так, «оранжевой» зоне карантина соответствуют 15 областей, а «желтой» — Киев и еще девять регионов.
В «желтую» зону Минздрав отнес:
Киев,
Винницкую область,
Закарпатскую область,
Ивано-Франковскую область,
Киевскую область,
Кировоградскую область,
Николаевскую область,
Полтавскую область,
Ровенскую область,
Тернопольскую область.
«Оранжевой» зоне карантина сейчас отвечают все другие области.
Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро подтвердили у почти 12 тыс. человек. К сожалению, в результате COVID-19 умерли 352 пациента.