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Карантин в Украине - «оранжевыми» стали 15 областей

Карантин в Украине — «оранжевыми» стали 15 областей (ИНФОГРАФИКА)

12 окт 2021, 10:35
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Зоны карантина в Украине обновило Министерство здравоохранения по состоянию на вторник, 12 октября. Новая информация о ситуации с коронавирусом в украинских областях обнародована на сайте Минздрава.

Так, «оранжевой» зоне карантина соответствуют 15 областей, а «желтой» — Киев и еще девять регионов.

В «желтую» зону Минздрав отнес:

  • Киев,

  • Винницкую область,

  • Закарпатскую область,

  • Ивано-Франковскую область,

  • Киевскую область,

  • Кировоградскую область,

  • Николаевскую область,

  • Полтавскую область,

  • Ровенскую область,

  • Тернопольскую область.

«Оранжевой» зоне карантина сейчас отвечают все другие области.


Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро подтвердили у почти 12 тыс. человек. К сожалению, в результате COVID-19 умерли 352 пациента.

Источник: Ракурс


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