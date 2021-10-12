Эксперты восстановили изображение обнаженной девушки под картиной Пикассо. Фото:

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Ракурс

Изображение обнаженной девушки работы испанского художника Пабло Пикассо восстановили эксперты из Великобритании.

Рисунок находился под другой картиной испанского художника — «Завтрак слепого». Воссозданием полотна занималась британская компания Oxia Palus. Эта компания в 2019 году восстановила изображение под картиной «Старый гитарист». Тогда мир увидел рисунок Пикассо Женщины в анфас. То восстановленное изображение получило название «Потерянная женщина». Об этом сообщает телекомпания CNN.

Новое же восстановленное изображение имеет название «Одинокая сидящая обнаженная». Рисунок эксперты отнесли к «голубому периоду» творчества Пикассо, тогда именитый мастер только начинал свой творческий путь.

Напомним, летом 2021 года на окраине греческого города Кератея нашли картину Пабло Пикассо под названием «Женская голова», которую украли девять лет назад из греческой галереи. Работу испанского художника нашли в ущелье.

Источник: CNN