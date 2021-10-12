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Ракурс
Эксперты восстановили изображение обнаженной девушки под картиной Пикассо. Фото:

Эксперты восстановили изображение обнаженной девушки под картиной Пикассо (ФОТО)

12 окт 2021, 10:30
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Изображение обнаженной девушки работы испанского художника Пабло Пикассо восстановили эксперты из Великобритании.

Рисунок находился под другой картиной испанского художника — «Завтрак слепого». Воссозданием полотна занималась британская компания Oxia Palus. Эта компания в 2019 году восстановила изображение под картиной «Старый гитарист». Тогда мир увидел рисунок Пикассо Женщины в анфас. То восстановленное изображение получило название «Потерянная женщина». Об этом сообщает телекомпания CNN.

Новое же восстановленное изображение имеет название «Одинокая сидящая обнаженная». Рисунок эксперты отнесли к «голубому периоду» творчества Пикассо, тогда именитый мастер только начинал свой творческий путь.

Восстановленная картина Пикассо. Фото: Deeep в Twitter


Напомним, летом 2021 года на окраине греческого города Кератея нашли картину Пабло Пикассо под названием «Женская голова», которую украли девять лет назад из греческой галереи. Работу испанского художника нашли в ущелье.

Источник: CNN

Источник: Ракурс


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