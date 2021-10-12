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Ракурс
Експерти відновили зображення оголеної дівчини під картиною Пікассо. Фото:

Експерти відновили зображення оголеної дівчини під картиною Пікассо (ФОТО)

12 жов 2021, 10:30
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Зображення оголеної дівчини роботи іспанського художника Пабло Пікассо відновили експерти з Великої Британії.

Малюнок знаходився під іншою картиною іспанського художника — «Сніданок сліпого». Відтворенням полотна займалася британська компанія Oxia Palus. Ця компанія у 2019 році відновила зображення під картиною «Старий гітарист». Тоді світ побачив малюнок Пікассо жінки в анфас. Те відновлене зображення отримало назву «Втрачена жінка». Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Нове ж відновлене зображення має назву «Самотня сидить оголена». Малюнок експерти віднесли до «блакитного періоду» творчості Пікассо, тоді іменитий майстер тільки починав свій мистецький шлях.

Відновлена картина Пікассо. Фото: Deeep у Twitter


Нагадаємо, влітку 2021 року на околиці грецького міста Кератея знайшли картину Пабло Пікассо під назвою «Жіноча голова», яку вкрали девʼять років тому з грецької галереї. Роботу іспанського художника знайшли в ущелині.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


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