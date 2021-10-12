Експерти відновили зображення оголеної дівчини під картиною Пікассо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n161512-eksperty-vidnovyly-zobrajennya-ogolenoyi-divchyny-pid-kartynou-pikasso-foto.html

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Зображення оголеної дівчини роботи іспанського художника Пабло Пікассо відновили експерти з Великої Британії.

Малюнок знаходився під іншою картиною іспанського художника — «Сніданок сліпого». Відтворенням полотна займалася британська компанія Oxia Palus. Ця компанія у 2019 році відновила зображення під картиною «Старий гітарист». Тоді світ побачив малюнок Пікассо жінки в анфас. Те відновлене зображення отримало назву «Втрачена жінка». Про це повідомляє телекомпанія CNN.

Нове ж відновлене зображення має назву «Самотня сидить оголена». Малюнок експерти віднесли до «блакитного періоду» творчості Пікассо, тоді іменитий майстер тільки починав свій мистецький шлях.

Нагадаємо, влітку 2021 року на околиці грецького міста Кератея знайшли картину Пабло Пікассо під назвою «Жіноча голова», яку вкрали девʼять років тому з грецької галереї. Роботу іспанського художника знайшли в ущелині.

Джерело: CNN