Картину Пікассо знайшли в грецькій ущелині. Фото: protothema.gr

https://racurs.ua/ua/n156734-kartynu-pikasso-znayshly-v-greckiy-uschelyni-cherez-9-rokiv-pislya-vykradennya.html

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Картину Пабло Пікассо, яку вкрали девʼять років тому з грецької галереї, знайшли в Греції на околиці міста Кератея.

Роботу іспанського художника під назвою «Жіноча голова» разом з картиною нідерландського художника Піта Мондріана із зображенням вітряка знайшли в ущелині. Правоохоронці встановили, що ці роботи вкрали під час пограбування у Національній галереї Афін у 2012 році. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що всі ці дев’ять років зловмисники намагалися вивезти полотна за кордон, щоб продати на чорному ринку.

На місцезнаходження картин вказав 49-річний грек, який, був одним із крадієм. Чоловік злякався, що за ним стежать і скинув картини в яр. Згодом він про все зізнався слідчим.

Картина Пікассо — це портрет жінки у його фірмовому кубічному стилі. Національній галереї її подарував сам художник ще у 1949 році. Цей подарунок він зробив на знак визнання опору країни нацистській Німеччині. Вартість картини оцінюється у 20 млн євро.

Другу картину із млином написав нідерландський художник Піт Мондріан, цю роботу в 1963 році купив грецький колекціонер Александрос Паппас і подарував Національній галереї.

Нагадаємо, на виставці у Південній Кореї відвідувачі зіпсували графіті, яке коштує понад 500 тис. дол. Чоловік і дружина зізналися, що вони подумали, що фарба і пензлі біля картини покладені спеціально, щоб кожен міг додати в роботу майстра нові штрихи.

Джерело: BBC