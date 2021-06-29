Картину Пикассо нашли в греческом ущелье. Фото: protothema.gr

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Ракурс

Картину Пабло Пикассо, которую украли девять лет назад из греческой галереи, нашли в Греции на окраине города Кератея.

Работу испанского художника под названием «Женская голова» вместе с картиной нидерландского художника Пита Мондриана с изображением ветряка нашли в ущелье. Правоохранители установили, что эти работы украли во время ограбления в Национальной галерее Афин в 2012 году. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что все эти девять лет злоумышленники пытались вывезти полотна за границу, чтобы продать на черном рынке.

На местонахождение картин указал 49-летний грек, который был одним из воров. Мужчина испугался, что за ним следят и сбросил картины в овраг. Впоследствии он обо всем признался следователям.

Картина Пикассо — это портрет женщины в его фирменном кубическом стиле. Национальной галерее ее подарил сам художник еще в 1949 году. Этот подарок он сделал в знак признания сопротивления страны нацистской Германии. Стоимость картины оценивается в 20 млн евро.

Вторую картину с мельницей написал голландский художник Пит Мондриан, эту работу в 1963 году купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил Национальной галерее.

Напомним, на выставке в Южной Корее посетители испортили граффити, которое стоит более 500 тыс. долл. Муж и жена признались, что они подумали, что краска и кисти у картины положены специально, чтобы каждый мог добавить в работу новые штрихи мастера.

Источник: BBC