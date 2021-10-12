Карантин в Україні — «помаранчевими» стали 15 областей (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n161513-karantyn-v-ukrayini-pomaranchevymy-staly-15-oblastey-infografika.htmlРакурс
Зони карантину в Україні оновило Міністерство охорони здоров’я станом на вівторок, 12 жовтня. Нова інформація про ситуацію з коронавірусом в український областях оприлюднена на сайті МОЗ.
Так, «помаранчевій» зоні карантину відповідають 15 областей, а «жовтій» — Київ та ще дев’ять регіонів.
До «жовтої» зони МОЗ відніс:
Київ,
Вінницьку область,
Закарпатську область,
Івано-Франківську область,
Київську область,
Кіровоградську область,
Миколаївську область,
Полтавську область,
Рівненську область,
Тернопільську область.
«Помаранчевій» зоні карантину нині відповідають усі інші області.
Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок підтвердили у майже 12 тис. осіб. На жаль, внаслідок COVID-19 померли 352 пацієнти.