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Карантин в Україні - «помаранчевими» стали 15 областей

Карантин в Україні — «помаранчевими» стали 15 областей (ІНФОГРАФІКА)

12 жов 2021, 10:35
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Зони карантину в Україні оновило Міністерство охорони здоров’я станом на вівторок, 12 жовтня. Нова інформація про ситуацію з коронавірусом в український областях оприлюднена на сайті МОЗ.

Так, «помаранчевій» зоні карантину відповідають 15 областей, а «жовтій» — Київ та ще дев’ять регіонів.

До «жовтої» зони МОЗ відніс:

  • Київ,

  • Вінницьку область,

  • Закарпатську область,

  • Івано-Франківську область,

  • Київську область,

  • Кіровоградську область,

  • Миколаївську область,

  • Полтавську область,

  • Рівненську область,

  • Тернопільську область.

«Помаранчевій» зоні карантину нині відповідають усі інші області.


Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок підтвердили у майже 12 тис. осіб. На жаль, внаслідок COVID-19 померли 352 пацієнти.

Джерело: Ракурс


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