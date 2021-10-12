Карантин в Україні - «помаранчевими» стали 15 областей

https://racurs.ua/ua/n161513-karantyn-v-ukrayini-pomaranchevymy-staly-15-oblastey-infografika.html

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Зони карантину в Україні оновило Міністерство охорони здоров’я станом на вівторок, 12 жовтня. Нова інформація про ситуацію з коронавірусом в український областях оприлюднена на сайті МОЗ.

Так, «помаранчевій» зоні карантину відповідають 15 областей, а «жовтій» — Київ та ще дев’ять регіонів.

До «жовтої» зони МОЗ відніс:

Київ,

Вінницьку область,

Закарпатську область,

Івано-Франківську область,

Київську область,

Кіровоградську область,

Миколаївську область,

Полтавську область,

Рівненську область,

Тернопільську область.

«Помаранчевій» зоні карантину нині відповідають усі інші області.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок підтвердили у майже 12 тис. осіб. На жаль, внаслідок COVID-19 померли 352 пацієнти.