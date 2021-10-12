Коронавірус інфікував майже 12 тис. українців, за добу - понад 350 смертей

https://racurs.ua/ua/n161507-koronavirus-infikuvav-mayje-12-tys-ukrayinciv-za-dobu-ponad-350-smertey.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 12 жовтня підтвердили у майже 12 тис. осіб. На жаль, внаслідок COVID-19 померли 352 пацієнти.

За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 тис. 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 — йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я.

Також у понеділок медикам довелося госпіталізувати з діагнозом або підозрою на COVID-19 2 тис. 274 українців.

Загалом в Україні добовий приріст випадків коронавірусної хвороби демонструє зростання на понад третину у порівнянні з показником, зафіксованим днем раніше.

Найбільше нових випадків COVID-19 впродовж 11 жовтня виявили у:

Харківській області (1502),

Львівській області (976),

Дніпропетровській області (856),

Одеській області (815).

Лабораторії зробили понад 93 тис. тестів на коронавірус методами ПЛР та ІФА.

Від початку пандемії в Україні виявили 2 млн 562 тис. випадків COVID-19. Хвороба забрала життя понад 59 тис. осіб.