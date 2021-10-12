Коронавирус инфицировал почти 12 тыс. украинцев, за сутки - свыше 350 смертей

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 октября подтвердили почти у 12 тыс. человек. К сожалению, в результате COVID-19 умерли 352 пациента.

За сутки 11 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 тыс. 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 — говорится в сообщении Минздрава.

Также в понедельник медикам пришлось госпитализировать с диагнозом или подозрением на COVID-19 2 тыс. 274 украинцев.

В Украине суточный прирост случаев коронавирусной болезни демонстрирует рост более чем на треть по сравнению с показателем, зафиксированным днем ранее.

Больше всего новых случаев COVID-19 в течение 11 октября выявили в:

Харьковской области (1502),

Львовской области (976),

Днепропетровской области (856),

Одесской области (815).

Лаборатории сделали более 93 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

С начала пандемии в Украине обнаружили 2 млн 562 тыс. случаев COVID-19. Болезнь унесла жизни более 59 тыс. человек.