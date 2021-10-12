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Пожар в центре Киева - огонь охватил дом
Пожар в центре Киева — огонь охватил дом (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n161506-pojar-v-centre-kieva-ogon-ohvatil-dom-foto-video.htmlРакурс
Пожар в центре Киева произошел утром 12 октября. В столице загорелся дом на пересечении улиц Михайловской и Костельной. По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше.
Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную) — сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».
На место инцидента выехали пожарные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщают СМИ, загорелся дом, по крыше которого ранее убегал от правоохранителей экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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