Пожар в центре Киева - огонь охватил дом

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Ракурс

Пожар в центре Киева произошел утром 12 октября. В столице загорелся дом на пересечении улиц Михайловской и Костельной. По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше.

Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную) — сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

На место инцидента выехали пожарные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают СМИ, загорелся дом, по крыше которого ранее убегал от правоохранителей экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.