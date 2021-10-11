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Праздник. Фото: УНИАН
12 октября — какой праздник отмечают и у кого день ангелаhttps://racurs.ua/n161505-12-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.htmlРакурс
Праздник завтра — 12 октября — Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которого существовала традиция собираться на пышное застолье.
В народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой — с холодными ветрами и туманами.
Православные верующие в этот день чтят память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал монахом и работал в доме святого Евфимия. Позже Евфимий отправил его в Иордан к святому Герасиму, который велел юноше жить у себя в монастырском общежитии и работать на различных послушаниях.
В этот день часто бывает мрачно и туманно, возможен первый снегопад. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».
Народные приметы:
- на небе звезд много — осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай;
- вечером или поздно ночью появляется туман — в ближайшее время заморозков не будет;
- в лесу поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.
12 октября День ангела отмечают:
- Вениамин;
- Эварист;
- Зимислав;
- Карп;
- Папилла.
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