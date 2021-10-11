Праздник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n161505-12-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

Праздник завтра — 12 октября — Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которого существовала традиция собираться на пышное застолье.

В народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой — с холодными ветрами и туманами.

Православные верующие в этот день чтят память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал монахом и работал в доме святого Евфимия. Позже Евфимий отправил его в Иордан к святому Герасиму, который велел юноше жить у себя в монастырском общежитии и работать на различных послушаниях.

В этот день часто бывает мрачно и туманно, возможен первый снегопад. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».

Народные приметы:

на небе звезд много — осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай;

вечером или поздно ночью появляется туман — в ближайшее время заморозков не будет;

в лесу поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.

12 октября День ангела отмечают: