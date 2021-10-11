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Праздник. Фото: УНИАН

12 октября — какой праздник отмечают и у кого день ангела

11 окт 2021, 22:43
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Праздник завтра — 12 октября — Феофана Милостивого. Обычно в этот день нужно было устраивать охоту на зайца, после которого существовала традиция собираться на пышное застолье.

В народе верили, что тепло на Феофана обязательно должно вернуться. Однако погода в это время была изменчивой — с холодными ветрами и туманами.

Православные верующие в этот день чтят память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал монахом и работал в доме святого Евфимия. Позже Евфимий отправил его в Иордан к святому Герасиму, который велел юноше жить у себя в монастырском общежитии и работать на различных послушаниях.


В этот день часто бывает мрачно и туманно, возможен первый снегопад. По этому поводу в народе говорили: «Феофан накинул на солнце кафтан».

Народные приметы:

  • на небе звезд много — осень будет сухой, а в следующем году соберешь богатый урожай;
  • вечером или поздно ночью появляется туман — в ближайшее время заморозков не будет;
  • в лесу поздние грибы появились — снег тоже будет поздно.

12 октября День ангела отмечают:

  • Вениамин;
  • Эварист;
  • Зимислав;
  • Карп;
  • Папилла.

Источник: Ракурс


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