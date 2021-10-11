Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n161504-putin-pojalovalsya-na-ukrainu-i-soglasilsya-na-normandiu.html

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, переговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

Путин пожаловался, что Украина якобы отказывается выполнять минские договоренности, а также договоренности саммита нормандской четверки в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны якобы договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу по нормандскому формату.

Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Договорились также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае необходимости, и нормандского саммита, — заявили в пресс-службе Кремля.



Перед этим Макрон и Меркель пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее мы сообщали, что нормандская четверка готовится к проведению нового саммита. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.