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Ракурс
Путін. Фото: РБК

Путін поскаржився на Україну і погодився на «Нормандію»

11 жов 2021, 22:09
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Володимир Путін, президент Російської Федерації, переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Путін поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Сторони нібито домовилися доручити своїм політрадникам та міністрам закордонних справ активізувати роботу щодо нормандського формату.

Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, у разі доцільності, і нормандського саміту, — заявили в прес-службі Кремля.


Перед цим Макрон та Меркель поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нормандська четвірка готується до проведення нового саміту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном.

Джерело: Ракурс


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