Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n161504-putin-poskarjyvsya-na-ukrayinu-i-pogodyvsya-na-normandiu.html

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, переговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Путін поскаржився, що Україна нібито відмовляється виконувати мінські домовленості, а також домовленості саміту нормандської четвірки в Парижі. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Сторони нібито домовилися доручити своїм політрадникам та міністрам закордонних справ активізувати роботу щодо нормандського формату.

Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації, у разі доцільності, і нормандського саміту, — заявили в прес-службі Кремля.



Перед цим Макрон та Меркель поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нормандська четвірка готується до проведення нового саміту. Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емануелем Макроном.