Марс. Фото: science

https://racurs.ua/ua/n161503-ozero-na-marsi-znayshov-marsohid-perseverance-foto.html

Ракурс

Озеро на Марсі вдалося виявити роверу Peseverance. Вчені представили перші результати аналізу осадових шарів у кратері Єзеро, де зараз працює марсохід.

Виявилося, що близько 3−4 мільярдів років тому в кратері дійсно було велике закрите озеро, у яке вливалася річка, що формувала з опадів велику дельту. Про це повідомляє Science.

Раніше вважалося, що в кратері Єзеро була система відкритих озер, проте тепер вчені з’ясували, що озеро було закритим (без постійного вливання в нього річок), а рівень води в ньому був меншим, ніж вважалося раніше.

В озеро вливалася річка, яка сформувала відкладення в районі дельти. Крім того, в історії озера були повторювані епізоди повеней різної інтенсивності, які могли бути викликані зливами або подіями швидкого танення снігу або льоду. Під час повеней потоки могли переміщати дуже великі та важкі валуни з країв кратера на дно озера.

Тому дно кратера, як колишнє дно озера, становить науковий інтерес із погляду пошуку органічних речовин або біосигнатури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід NASA Perseverance зібрав два зразки гірських порід. Вони, ймовірно, перебували в контакті з водою упродовж тривалого часу, що підтверджує наявність давнього життя на Червоній планеті.

Джерело: Science