Кров астронавтів допоможе колонізувати Марс

https://racurs.ua/ua/n160221-krov-astronavtiv-dopomoje-pobuduvaty-koloniu-na-marsi-ucheni.html

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Марс та Місяць можуть бути колонізовані людьми завдяки крові, поту і сльозам астронавтів-першопрохідців — в буквальному сенсі. Річ у тім, що доставка із Землі всього необхідного для закріплення людських колоній на інших планетах буде надто дорогою, тож колоністам доведеться навчитися виготовляти все необхідне на місці.

Нове дослідження британських учених показує, що міцні цеглини для людських поселень на інших небесних тілах можуть бути виготовлені шляхом з'єднання місячного або марсіанської бруду з білком, виявленим в людській крові, а також сполукою під назвою сечовина з поту, сліз або сечі. Про це повідомляє прес-служба Університету Манчестера.

Вчені намагалися розробити життєздатні технології для виробництва бетоноподібних матеріалів на поверхні Марса, але ми ніколи не переставали думати, що відповідь може бути всередині нас, — зазначають дослідники.

В межах дослідження учені виготовили експериментальний бетон у лабораторії з імітацією місячного та марсіанського бруду, використовуючи людський сироватковий альбумін — поширений білок у плазмі крові — як зв’язуючий агент.

Ідея використовувати кров у будівництві не нова — кров тварин протягом століть використовувався багатьма культурами як розчинний сполучний матеріал.

Отриманий новий матеріал під назвою AstroCrete мав міцність на стиск аж до 25 МПа (мегапаскаль), приблизно таку ж, як і у звичайному бетоні (20−32 МПа).

Однак вчені виявили, що включення сечовини, яка є біологічним відходом, котрий організм виробляє та виводить із сечею, потом та сльозами, може ще більше збільшити міцність на стиск — більш ніж на 300%.

При цьому найбільш ефективний матеріал має міцність на стиск майже 40 МПа — значно міцніше звичайного бетону.

Вчені підрахували, що за час дворічної місії на поверхні Марса екіпажем із шести астронавтів може бути вироблено понад 500 кг високоміцного AstroCrete.

Якщо його використовувати як розчин для мішків з піском або термоплавленої цегли з реголіту, кожен член екіпажу міг би виробити достатню кількість AstroCrete, щоб розширити середовище існування для проживання додаткового члена екіпажу, збільшуючи вдвічі кількість житла, доступного для кожної наступної місії, — наголошують учені.



Водночас вартість транспортування однієї цегли з Землі на Марс оцінюється приблизно в 2 млн дол. США.

Нагадаємо, учені нещодавно вирахували максимальну допустиму тривалість місії людей на Марс.