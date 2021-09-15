Кровь астронавтов поможет колонизировать Марс

https://racurs.ua/n160221-krov-astronavtov-pomojet-postroit-koloniu-na-marse-uchenye.html

Ракурс

Марс и Луна могут быть колонизированы людьми благодаря крови, поту и слезам астронавтов-первопроходцев — в буквальном смысле. Дело в том, что доставка с Земли всего необходимого для закрепления человеческих колоний на других планетах будет слишком дорогой, поэтому колонистам придется научиться изготавливать все необходимое на месте.

Новое исследование британских ученых показывает, что крепкие кирпичи для человеческих поселений на других небесных телах могут быть изготовлены путем соединения лунной или марсианской грязи с белком, обнаруженным в человеческой крови, а также соединением под названием мочевина из пота, слез или мочи. Об этом сообщает пресс-служба Университета Манчестера.

Ученые пытались разработать жизнеспособные технологии для производства бетонообразных материалов на поверхности Марса, но мы никогда не переставали думать, что ответ может быть внутри нас, — отмечают исследователи.

В рамках исследования ученые изготовили экспериментальный бетон в лаборатории с имитацией лунной и марсианской грязи, используя человеческий сывороточный альбумин — распространенный белок в плазме крови — как связывающий агент.

Идея использовать кровь в строительстве не нова — кровь животных на протяжении веков использовался многими культурами как растворимый связующий материал.

Полученный новый материал под названием AstroCrete имел прочность на сжатие до 25 МПа (мегапаскалей), примерно такую же, как и в обычном бетоне (20−32 МПа).

Однако ученые обнаружили, что включение мочевины, которая является биологическим отходом, который организм производит и выводит с мочой, потом и слезами, может еще больше увеличить прочность на сжатие — более чем на 300%.

При этом наиболее эффективный материал имеет прочность на сжатие почти 40 МПа — значительно прочнее обычного бетона.

Ученые подсчитали, что за время двухлетней миссии на поверхности Марса экипажем из шести астронавтов может быть произведено более 500 кг высокопрочного AstroCrete.

Если его использовать как раствор для мешков с песком или термоплавленого кирпича из реголита, каждый член экипажа мог бы выработать достаточное количество AstroCrete, чтобы расширить среду обитания для проживания дополнительного члена экипажа, увеличивая вдвое количество жилья, доступного для каждой следующей миссии, — подчеркивают ученые.



В то же время стоимость транспортировки одного кирпича с Земли на Марс оценивается примерно в 2 млн долл. США.

Напомним, ученые недавно вычислили максимальную допустимую продолжительность миссии людей на Марс.