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Ракурс
Марс. Фото: science

Озеро на Марсе нашел марсоход Perseverance (ФОТО)

11 окт 2021, 21:44
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Озеро на Марсе удалось обнаружить роверу Peseverance. Ученые представили первые результаты анализа осадочных слоев в кратере Езеро, где сейчас работает марсоход.

Оказалось, что около 3−4 миллиардов лет назад в кратере действительно было крупное закрытое озеро, в которое втекала река, формировавшая из осадков обширную дельту. Об этом сообщает Science.

Ранее предполагалось, что в кратере Езеро была система открытых озер, однако теперь ученые считают, что озеро было закрытым (без вытекающих из него на постоянной основе рек), а уровень воды в нем был меньше, чем считалось ранее.

Породы из кратера. Фото: Science

В озеро втекала река, которая сформировала отложения в районе дельты. Кроме того, в истории озера были повторяющиеся эпизоды наводнений различной интенсивности, которые могли быть вызваны ливнями или событиями быстрого таяния снега или льда. Во время наводнений потоки могли перемещать очень крупные и тяжелые валуны с краев кратера на дно озера.

Таким образом, дно кратера как бывшее дно озера представляет интерес с точки зрения поиска органических веществ или биосигнатур.


Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход NASA Perseverance собрал два образца горных пород. Они, вероятно, находились в контакте с водой в течение долгого времени, что подтверждает наличие древней жизни на Красной планете.

Источник: Science

Источник: Ракурс


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