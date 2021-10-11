Марс. Фото: science

https://racurs.ua/n161503-ozero-na-marse-nashel-marsohod-perseverance-foto.html

Ракурс

Озеро на Марсе удалось обнаружить роверу Peseverance. Ученые представили первые результаты анализа осадочных слоев в кратере Езеро, где сейчас работает марсоход.

Оказалось, что около 3−4 миллиардов лет назад в кратере действительно было крупное закрытое озеро, в которое втекала река, формировавшая из осадков обширную дельту. Об этом сообщает Science.

Ранее предполагалось, что в кратере Езеро была система открытых озер, однако теперь ученые считают, что озеро было закрытым (без вытекающих из него на постоянной основе рек), а уровень воды в нем был меньше, чем считалось ранее.

В озеро втекала река, которая сформировала отложения в районе дельты. Кроме того, в истории озера были повторяющиеся эпизоды наводнений различной интенсивности, которые могли быть вызваны ливнями или событиями быстрого таяния снега или льда. Во время наводнений потоки могли перемещать очень крупные и тяжелые валуны с краев кратера на дно озера.

Таким образом, дно кратера как бывшее дно озера представляет интерес с точки зрения поиска органических веществ или биосигнатур.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход NASA Perseverance собрал два образца горных пород. Они, вероятно, находились в контакте с водой в течение долгого времени, что подтверждает наличие древней жизни на Красной планете.

Источник: Science