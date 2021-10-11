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Свято. фото: УНИАН
12 жовтня — яке свято та у кого день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n161505-12-jovtnya-yake-svyato-ta-u-kogo-den-angela.htmlРакурс
Свято завтра — 12 жовтня — Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. У народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою — з холодними вітрами й туманами.
Православні віряни в цей день вшановують пам’ять преподобного Киріака Відлюдника, який у 18 років став ченцем і працював в оселі святого Євфимія. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити в себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.
У цей день часто буває похмуро й туманно, можливий перший снігопад. З цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».
Народні примети:
- на небі зірок багато — осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай;
- ввечері або пізно вночі з’являється туман — найближчим часом заморозків не буде;
- у лісі пізні гриби з’явилися — сніг теж буде пізно.
12 жовтня День ангела відзначають:
- Веніамін;
- Еварист;
- Зимислав;
- Карпо;
- Папіла.
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