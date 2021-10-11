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Ракурс
Свято. фото: УНИАН

12 жовтня — яке свято та у кого день ангела

11 жов 2021, 22:43
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Свято завтра — 12 жовтня — Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. У народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою — з холодними вітрами й туманами.

Православні віряни в цей день вшановують пам’ять преподобного Киріака Відлюдника, який у 18 років став ченцем і працював в оселі святого Євфимія. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити в себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.


У цей день часто буває похмуро й туманно, можливий перший снігопад. З цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».

Народні примети:

  • на небі зірок багато — осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай;
  • ввечері або пізно вночі з’являється туман — найближчим часом заморозків не буде;
  • у лісі пізні гриби з’явилися — сніг теж буде пізно.

12 жовтня День ангела відзначають:

  • Веніамін;
  • Еварист;
  • Зимислав;
  • Карпо;
  • Папіла.

Джерело: Ракурс


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