Свято. фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n161505-12-jovtnya-yake-svyato-ta-u-kogo-den-angela.html

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Свято завтра — 12 жовтня — Феофана Милостивого. Зазвичай у цей день потрібно було влаштовувати полювання на зайця, після якого існувала традиція збиратися на пишне гуляння. У народі вірили, що тепло на Феофана обов’язково має повернутися. Однак погода в цей час була мінливою — з холодними вітрами й туманами.

Православні віряни в цей день вшановують пам’ять преподобного Киріака Відлюдника, який у 18 років став ченцем і працював в оселі святого Євфимія. Пізніше Євфимій відправив його в Йордан до святого Герасима, який велів юнакові жити в себе в монастирському гуртожитку і працювати на різних послухах.

У цей день часто буває похмуро й туманно, можливий перший снігопад. З цього приводу в народі говорили: «Феофан накинув на сонце каптан».

Народні примети:

на небі зірок багато — осінь буде сухою, а в наступному році збереш багатий урожай;

ввечері або пізно вночі з’являється туман — найближчим часом заморозків не буде;

у лісі пізні гриби з’явилися — сніг теж буде пізно.

12 жовтня День ангела відзначають: