Пожежа у центрі Києва — вогонь охопив будинок

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Ракурс

Пожежа у центрі Києва сталася зранку 12 жовтня. У столиці загорівся будинок на перетині вулиць Михайлівської та Костьольної. За попередніми даними пожежа спалахнула на даху.

Серйозна пожежа спалахнула на даху будинку, що по вулиці Михайлівській (поворот на Костельну), — повідомляє у Фейсбук «Київ оперативний».

На місце інциденту виїхали вогнеборці Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють ЗМІ, загорівся будинок, по даху якого раніше тікав від правоохоронців екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.