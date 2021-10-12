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Ракурс
Де в Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР. Фото: МВС

Порушення ПДР — де в Україні запрацюють нові камери автофіксації

12 жов 2021, 16:26
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Порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацюють ще 23 камери автоматичної фіксації.

Прилади з’являться у чотирьох містах та семи областях. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Загалом в Україні з середини жовтня працюватиме вже понад 200 комплексів автоматичної фіксації.

Нові камери з’являться на дорогах таких міст і регіонів:


  • Кременчук,
  • Черкаси,
  • Луцьк,
  • Львів,
  • Вінницька область,
  • Волинська область,
  • Донецька область,
  • Запорізька область,
  • Миколаївська область,
  • Рівненська область,
  • Чернігівська область.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитись на сайті МВС.

«Ракурс» повідомляв, що 28 вересня в Україні запрацювали нові комплекси автофіксації порушень ПДР. Апаратура розташована в чотирьох областях — Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Два десятки нових камер вже працюють в цих регіонах.

Джерело: Ракурс


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