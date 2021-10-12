Де в Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n161553-porushennya-pdr-de-v-ukrayini-zapracuut-novi-kamery-avtofiksaciyi.html

Ракурс

Порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацюють ще 23 камери автоматичної фіксації.

Прилади з’являться у чотирьох містах та семи областях. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Загалом в Україні з середини жовтня працюватиме вже понад 200 комплексів автоматичної фіксації.

Нові камери з’являться на дорогах таких міст і регіонів:

Кременчук,

Черкаси,

Луцьк,

Львів,

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Запорізька область,

Миколаївська область,

Рівненська область,

Чернігівська область.

З картою розміщення комплексів можна ознайомитись на сайті МВС.

«Ракурс» повідомляв, що 28 вересня в Україні запрацювали нові комплекси автофіксації порушень ПДР. Апаратура розташована в чотирьох областях — Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Два десятки нових камер вже працюють в цих регіонах.