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Де в Україні запрацюють нові камери автофіксації порушень ПДР. Фото: МВС
Порушення ПДР — де в Україні запрацюють нові камери автофіксаціїhttps://racurs.ua/ua/n161553-porushennya-pdr-de-v-ukrayini-zapracuut-novi-kamery-avtofiksaciyi.htmlРакурс
Порушення ПДР — правил дорожнього руху — на українських дорогах фіксуватимуть нові камери. З 13 жовтня запрацюють ще 23 камери автоматичної фіксації.
Прилади з’являться у чотирьох містах та семи областях. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.
Загалом в Україні з середини жовтня працюватиме вже понад 200 комплексів автоматичної фіксації.
Нові камери з’являться на дорогах таких міст і регіонів:
- Кременчук,
- Черкаси,
- Луцьк,
- Львів,
- Вінницька область,
- Волинська область,
- Донецька область,
- Запорізька область,
- Миколаївська область,
- Рівненська область,
- Чернігівська область.
З картою розміщення комплексів можна ознайомитись на сайті МВС.
«Ракурс» повідомляв, що 28 вересня в Україні запрацювали нові комплекси автофіксації порушень ПДР. Апаратура розташована в чотирьох областях — Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Два десятки нових камер вже працюють в цих регіонах.
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