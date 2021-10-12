Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 13 жовтня переважатиме похмура, місцями можливі короткочасні опади та сильні зливи.

Погода завтра продовжить перебувати під впливом холодного циклону, тому в частині регіонів пройдуть дощі. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 13 жовтня буде похмуро, з обіду й до пізнього вечора обіцяють дощ. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° тепла, а вдень повітря очікується 7−8° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−7 м/с.

Погода в Харкові в середу прогнозується з мінливою хмарністю, також очікуються короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−12° тепла, а вдень піднімуться до 13−16° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 2−10 м/с.

Погодні умови в Одесі на найближчу добу принесуть сильні зливи. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, а вдень обіцяють 10−11° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 4−15 м/с.

Погода у Львові завтра може принести короткочасні дощі, але переважатиме хмарність. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−6° тепла, а вдень обіцяють 6−9° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−7 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 жовтня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах падав сніг, було хмарно й спостерігався туман. Стовпчики термометрів показували 1° морозу.