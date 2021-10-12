Сніг засипає Карпати, Буковель показав “білі” краєвиди

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Сніг засипає Карпати у вівторок, 12 жовтня. Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у соціальній мережі Фейсбук.

На горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно і туман. Температура повітря -1°С, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Гора Піп Іван має висоту 2 тис. 28 м, вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Про сніг у Карпатах також розповіли на Facebook-сторінці гірськолижного курорту «Буковель». Снігопад спостерігається й біля підніжжя однойменної гори неподалік від села Поляниця на висоті 920 м. Найвища точка курорту «Буковель», гора Довга — 1 тис. 372 м.

Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ вкривається білосніжною ковдрою!, — повідомляє прес-служба «Буковелю».

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах сніг випав ще 22 вересня.