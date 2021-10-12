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Ракурс
Снег засыпает Карпаты, Буковель показал «белые» пейзажи

Снег засыпает Карпаты, Буковель показал «белые» пейзажи (ФОТО, ВИДЕО)

12 окт 2021, 11:02
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Снег засыпает Карпаты во вторник, 12 октября. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

На горе Поп Иван Черногорский падает снег, облачно и туман. Температура воздуха -1°С, — говорится в сообщении спасателей.

Гора Поп Иван имеет высоту 2 тыс. 28 м, она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

О снеге в Карпатах также рассказали на Facebook-странице горнолыжного курорта «Буковель». Снегопад наблюдается и у подножия одноименной горы неподалеку от села Поляница на высоте 920 м. Самая высокая точка курорта «Буковель», гора Долгая — 1 тыс. 372 м.

Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир укрывается белоснежным одеялом!, — сообщает пресс-служба «Буковеля».


Напомним, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах снег выпал еще 22 сентября.

Источник: Ракурс


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