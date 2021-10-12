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Ракурс
МВФ. Фото: пресс-служба

В МВФ рассказали, уволят ли директора Георгиеву после ревизии

12 окт 2021, 10:59
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Международный валютный фонд (МВФ) выразил доверие директору-распорядителю фонда Кристалине Георгиевой, несмотря на нарушения во время подготовки рейтинга делового климата в 2018 году.

В фонде не нашли доказательств ее вины, поэтому она и в дальнейшем будет выполнять свои обязанности. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

В совете напомнили, что провели восемь сборов по этой теме, две подробные дискуссии по Георгиевой и побеседовали с представителями юридической фирмы WilmerHale, которая выявила нарушения в составлении рейтинга, тщательно изучив всю имеющуюся информацию.

Исполнительный совет решил, что представленная информация не содержит убедительных доказательств <…> совет подтверждает свое доверие руководству директора-распорядителя и ее способности эффективно выполнять свои обязанности. Совет уверен в приверженности Георгиевой поддержке высоких стандартов управления и объективности в МВФ, — рассказали в фонде.


Заявление фонда. Скриншот: пресс-служба

Напомним, ранее мы сообщали, что Международный валютный фонд смог достичь компромисса с Украиной по проведению антикоррупционной реформы и реформы корпоративного управления и независимости Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Ракурс


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