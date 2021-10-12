У МВФ розповіли, чи звільнятимуть директора Георгієву після ревізії

МВФ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n161517-u-mvf-rozpovily-chy-zvilnyatymut-dyrektora-georgiievu-pislya-reviziyi.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив довіру директору-розпоряднику фонду Крісталіні Георгієвій попри порушення під час підготовки рейтингу ділового клімату у 2018 році.

У фонді не знайшли доказів її провини, тому вона й надалі виконуватиме свої обов’язки. Про це повідомляє прес-служба МВФ.

У раді нагадали, що провели вісім зборів по цій темі, дві докладні дискусії з Георгієвою і представниками юридичної фірми WilmerHale, яка виявила порушення в складанні рейтингу, і ретельно вивчила всю наявну інформацію.

Виконавча рада вирішила, що представлена інформація не містить переконливих доказів <…> рада підтверджує свою довіру керівництву директора-розпорядника і її здатності ефективно виконувати свої обов’язки. Рада впевнена в прихильності Георгієвою підтримці найвищих стандартів управління та об'єктивності у МВФ, — розповіли у фонді.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд зміг досягти компромісу з Україною щодо проведення антикорупційної реформи та реформи корпоративного управління й незалежности Національного антикорупційного бюро.