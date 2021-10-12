Медведчуку избрали новую меру пресечения – подробности. Фото: Суспільне

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Виктора Медведчука, пророссийского нардепа и кума Путина, отправили под домашний арест до 7 декабря. Мера пресечения избрана в рамках дела о закупке угля из РФ через оккупированные территории.

Такое решение принял Печерский районный суд 12 октября. Медведчука обвиняют в срыве поставок угля в Украине из Южно-Африканской Республики (ЮАР) и закупку угля из России через оккупированные территории Донбасса в 2016−2016 годах.

Прокуроры просили взять нардепа под стражу с возможностью внесения залога размером 1 млрд грн. Медведчук перед началом заседания заявлял, что «готов ко всему» и добавил, что его защита сделает все, чтобы доказать стороне обвинения, что таких разговоров и записей якобы не существует.

Кум Путина находится под домашним арестом по другому делу с мая 2021 года. Оно касается разграбления национальных ресурсов в Крыму. Кстати, во время брифинга политика на его ноге заметили электронный браслет.

8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. 11 октября ему вручили ходатайство о содержании под стражей до 19 ноября 2021 года.

Сейчас Украина поставляет почти весь дефицитный антрацит из РФ. Взяв под контроль этот рынок импорта в несколько миллиардов гривен ежегодно, Россия создала источник прибыли и получила еще один рычаг влияния на Украину. Часть антрацита поставляется из оккупированных районов Донбасса путем подмены таможенных документов.

Напомним, ранее Виктору Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. По словам его адвоката, нардеп не сможет перевести нужную сумму, даже если ее соберет, поскольку решение СНБО наложило на него санкции, запрещающие совершать любые финансовые операции.