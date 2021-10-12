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Ракурс
Россиянка лечила больных коронавирусом выстрелом в голову

Россиянка лечила больных коронавирусом выстрелом в голову (ВИДЕО)

12 окт 2021, 20:29
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Коронавирус в России решили лечить новыми методами — женщина, которая называет себе целительницей, стреляла больным в головы «крапивными пулями».

Россиянкой уже заинтересовалась полиция. Она утверждает, что вылечила «тысячи людей» с помощью авторского метода. Об этом пишут российские СМИ.

Видеозапись, на которой женщина проводит странный ритуал, опубликовали в сети. На кадрах видно, как «целительница» стреляет в обернутые полотенцем головы пациентов, а после — использует огонь. В конце ритуала она брызгает жидкостью на человека.


На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 люди нередко стали обращаться к шаманам и целителям, чтобы преодолеть болезнь.

Ранее шаман со Шри-Ланки призывал жителей лечиться от коронавируса «благословленной» водой. Однако позже мужчину сразила болезнь, и он скоропостижно скончался.

Источник: Ракурс


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