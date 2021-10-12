Россиянка лечила больных коронавирусом выстрелом в голову

https://racurs.ua/n161571-rossiyanka-lechila-bolnyh-koronavirusom-vystrelom-v-golovu-video.html

Ракурс

Коронавирус в России решили лечить новыми методами — женщина, которая называет себе целительницей, стреляла больным в головы «крапивными пулями».

Россиянкой уже заинтересовалась полиция. Она утверждает, что вылечила «тысячи людей» с помощью авторского метода. Об этом пишут российские СМИ.

Видеозапись, на которой женщина проводит странный ритуал, опубликовали в сети. На кадрах видно, как «целительница» стреляет в обернутые полотенцем головы пациентов, а после — использует огонь. В конце ритуала она брызгает жидкостью на человека.

На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 люди нередко стали обращаться к шаманам и целителям, чтобы преодолеть болезнь.

Ранее шаман со Шри-Ланки призывал жителей лечиться от коронавируса «благословленной» водой. Однако позже мужчину сразила болезнь, и он скоропостижно скончался.