Россия украла формулу вакцины AstraZeneca для «Спутника V». Фото: РИА «Новости»

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Ракурс

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» могла быть создана по украденной формуле препарата AstraZeneca.

Такая информация поступила в британское правительство от спецслужб. Разведка утверждает, что имеет доказательства кражи проекта вакцины иностранным агентом. Об этом пишет газета The Sun.

Вакцина российского производства, как и препарат AstraZeneca, использует ослабленную форму аденовируса.

В сентябре 2020 года Россия опубликовала результаты двух ранних клинических испытаний, которые свидетельствуют о том, что вакцина «Спутник V» является безопасной и эффективной.

Пока информацию о краже, опубликованную в СМИ, официально не подтвердило британское правительство. Однако ранее власти страны заявляли, что Россия пыталась украсть формулу.

Покойный министр по вопросам безопасности Британии Джеймс Брокеншир публично говорил, что страна «на 95% уверена» в попытке взлома.

Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

Источник:The Sun