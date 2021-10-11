Росія викрала формулу вакцини AstraZeneca для «Супутника V». Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n161476-rosiya-vykrala-formulu-vakcyny-astrazeneca-dlya-suputnyka-v-rozvidka.html

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Російська вакцина від коронавірусу «Супутник V» могла бути створена за вкраденою формулою препарату AstraZeneca.

Така інформація надійшла в британський уряд від спецслужб. Розвідка стверджує, що має докази крадіжки проекту вакцини іноземним агентом. Про це пише газета The Sun.

Вакцина російського виробництва, як і препарат AstraZeneca, використовує ослаблену форму аденовірусу.

У вересні 2020 року Росія опублікувала результати двох ранніх клінічних випробувань, які свідчать про те, що вакцина «Супутник V» є безпечною та ефективною.

Наразі інформацію про крадіжку, опубліковану в ЗМІ, офіційно не підтвердив британський уряд. Однак раніше влада країни заявляла, що Росія намагалася вкрасти формулу.

Покійний міністр з питань безпеки Британії Джеймс Брокеншир публічно говорив, що країна «на 95% впевнена» у спробі злому.

Нагадаємо, в Росії зареєстровано чотири вакцини від коронавірусу. Першим був зареєстрований препарат «Супутник V», створений на основі аденовірусу людини. Після «Супутника V» реєстрацію пройшли ще три вакцини — «ЕпіВакКорона», «КовіВак» і однокомпонентна «Супутник Лайт».

Джерело: The Sun