Труханову визначили заставу і забрали закордонні паспорти

Труханову визначили заставу

https://racurs.ua/ua/n161475-truhanovu-vyznachyly-zastavu-i-zabraly-zakordonni-pasporty.html

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Вищий антикорсуд обрав Генадію Труханову, якого звинувачують у корупції та незаконному заволодінні землею, запобіжний захід за новою підозрою — утримання під вартою або 30 млн застави.

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник 11 жовтня відпустила міського голову Одеси Геннадія Труханова й окрім застави наклала на нього певні обов’язки. Зокрема, Труханов буде зобов’язаний здати закордонні паспорти.

Труханов після закінчення засідання заявив журналістам, що подасть апеляцію на це рішення ВАКС, а також почне пошук коштів, аби сплатити суму застави.

Минулого тижня НАБУ і САП вручили меру Одеси нову підозру — в участі у злочинній організації Володимира Галантерника та зловживанні службовим становищем на її користь.

Слідчі стверджують, що через дії Одеської міської ради шість земельних ділянок потрапили до рук забудовників. Загалом у справі йдеться про незаконне заволодіння наступними земельними ділянками в Одесі:

Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View);

Варненська 27 з літерами А, В і Г (ЖК «Скай Сіті»);

Жаботинського 54А (ЖК «Альтаїр-3»);

Академічна, 30 (апарт-комплекс «Морська резиденція»).

Всі ці ЖК побудувала компанія «Будова», яку пов’язують з Галантерником.

Труханов на суді, який тривав з 8 жовтня, провину в організації злочинної групи щодо «розпилу» міського бюджету і землі Одеси заперечував і переклав її на своїх підлеглих — чиновників мерії.