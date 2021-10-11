Для підписання закону про олігархів доведеться порушити Конституцію. Фото: Голос України

https://racurs.ua/ua/n161474-dlya-pidpysannya-zakonu-pro-oligarhiv-dovedetsya-porushyty-konstytuciu-nardep.html

Ракурс

Закон № 5599 про олігархів профільний комітет передав на підпис керівництву парламенту.

У комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування й передали на підпис закон, який не відповідає схваленому в стінах Верховної Ради. Про це 11 жовтня повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Якимось «чудесним» чином в самому комітеті й виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше). Тобто передали текст, який, м’яко кажучи, не відповідає проголосованому виходить, взагалі неважливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба, — йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, залишається відкритим питання про те, хто ж підпише скандальний закон. На момент голосування за законопроект № 5599 головою ВРУ був Дмитро Разумков. Парламентар пише, що рішення Конституційного суду передбачає, що підписує закони спікер, який був на той час. Железняк не виключає, що влада закриє й на цю норму очі передасть закон на підпис новому спікеру.

Думаю ️думаю ️ думаю, колись історія, як заощадити 3 години часу і вже 18-ий день намагатися виплутатися із ситуації, раз по раз порушуючи нові норми законів, повинна увійти в підручники історії. А краще — до книги «Шкідливі поради для депутатів», — написав нардеп.

Нагадаємо, Дмитро Разумков заявляв, що закон про олігархів Україна вдруге спрямує на розгляд Венеційської комісії. Йдеться про редакцію другого читання, яке істотно змінили нардепи.