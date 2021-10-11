Для подписания закона об олигархах придется нарушить Конституцию. Фото: Голос Украины

https://racurs.ua/n161474-dlya-podpisaniya-zakona-ob-oligarhah-pridetsya-narushit-konstituciu-nardep.html

Ракурс

Закон № 5599 об олигархах профильный комитет передал на подпись руководству парламента.

В комитете исправили все ошибки, которые допустили во время голосования. Передали на подпись закон, который не соответствует тому принятому в стенах Верховной Рады. Об этом 11 октября сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram.

Каким-то «чудесным» образом в самом комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только СНБО и прочее). То есть передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованном получается, вообще неважно, что там депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст, как надо, — говорится в сообщении.

По словам Железняка, остается открытым вопрос о том, кто же подпишет скандальный закон. На момент голосования за законопроект № 5599 председателем ВРУ был Дмитрий Разумков. Парламентарий пишет, что решение Конституционного суда предусматривает, что подписывает законы спикер, который был в то время. Железняк не исключает, что власть закроет и на эту норму глаза передаст закон на подпись новому спикеру.

Думаю, когда-то история, как сэкономить 3 часа времени и уже 18-ый день пытаться выпутаться из ситуации, раз за разом нарушая новые нормы законов, должна войти в учебники истории. А лучше — в книгу «Вредные советы для депутатов», — написал нардеп.

Напомним, Дмитрий Разумков заявлял, что закон об олигархах Украина во второй раз направит на рассмотрение Венецианской комиссии. Речь идет о редакции второго чтения, которое существенно изменили нардепы.