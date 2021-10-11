Труханову определили залог и забрали загранпаспорта

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Высший антикорсуд избрал Геннадию Труханову меру пресечения по новому подозрению — содержание под стражей или 30 млн залога.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник 11 октября отпустила мэра Одессы Труханова и кроме залога наложила на него определенные обязанности. В частности, Труханов будет обязан сдать загранпаспорта.

Труханов после окончания заседания заявил журналистам, что подаст апелляцию на это решение ВАКС, а также начнет поиск средств, чтобы оплатить сумму залога.

На прошлой неделе НАБУ и САП вручили мэру Одессы новое подозрение — в участии в преступной организации Владимира Галантерника и злоупотреблении служебным положением в ее интересах.

Следователи утверждают, что из-за действий Одесского городского совета шесть земельных участков попали в руки застройщиков. Всего в деле речь идет о незаконном завладении следующими земельными участками в Одессе:

Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View);

Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»);

Жаботинского 54А (ЖК «Альтаир-3»);

Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»).

Все эти ЖК построила компания «Строение», которую связывают с Галантерником.

Труханов на суде, который длился с 8 октября, вину в организации преступной группы по «распилу» городского бюджета и земли Одессы отрицал и возложил ее на своих подчиненных — чиновников мэрии.