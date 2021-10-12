Довыборы в Раду – ЦИК отменила регистрацию «двойника». Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n161570-dovybory-v-radu-cik-otmenila-registraciu-dvoynika.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду состоятся уже этой осенью. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию «двойника» кандидата в депутаты на 197 округе.

Речь идет о кандидате Викторе Шевченко, который подавал документы под именем Виталий Войцеховский. Соответствующее решение принято 12 октября во время заседания комиссии на основе заявления кандидата. Об этом сообщает общественная организация «Опора».

6 октября ЦИК приняла решение об изменении в постановление о регистрации кандидата-самовыдвиженца в округе № 197 Виталия Александровича Войцеховского во исполнение постановления решения Окружного административного суда Киева.

Суд отменил смену имени и фамилии кандидата накануне регистрации и запретил Центральной избирательной комиссии использовать измененные данные Шевченко, в частности на информационном плакате, в избирательном бюллетене и на сайте ЦИК.

Известно, что Виталий Александрович Войцеховский сменил свое имя и фамилию 14 сентября. До изменений он был Виктором Александровичем Шевченко. Документы на регистрацию в комиссию были поданы 20 сентября, то есть имя и фамилия были изменены за шесть дней до подачи.

В сентябре ЦИК зарегистрировала кандидатом мэра Золотоноши Виталия Войцеховского, выдвиженца партии «Слуга народа».

Напомним, ранее мы сообщали, что Центральная избирательная комиссия утвердила новые правила оформления избирательных бюллетеней, которые должны помочь в борьбе с двойниками.