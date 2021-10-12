Довибори в Раду – ЦВК скасувала реєстрацію «двійника». Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n161570-dovybory-v-radu-cvk-skasuvala-reiestraciu-dviynyka.html

Ракурс

Довибори у Верховну Раду відбудуться вже цієї осені. Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію «двійника» кандидата в депутати на 197 окрузі.

Йдеться про кандидата Віктора Шевченка, який подавав документи під іменем Віталій Войцехівський. Відповідне рішення ухвалено 12 жовтня під час засідання комісії на основі заяви кандидата. Про це повідомляє громадська організація «Опора».

6 жовтня ЦВК прийняла рішення про зміни до постанови про реєстрацію кандидата-самовисуванця в окрузі № 197 Віталія Олександровича Войцехівського на виконання ухвали рішення Окружного адміністративного суду Києва.

Суд скасував зміну імені та прізвища кандидата напередодні реєстрації та заборонив Центральній виборчій комісії використовувати змінені дані Шевченка, зокрема на інформаційному плакаті, у виборчому бюлетені та на сайті ЦВК.

Відомо, що Віталій Олександрович Войцехівський змінив своє ім’я та прізвище 14 вересня. До змін він був Віктором Олександровичем Шевченком. Документи на реєстрацію до комісії були подані 20 вересня, тобто ім’я та прізвище було змінено за шість днів до подачі.

У вересні ЦВК зареєструвала кандидатом міського голову Золотоноші Віталія Войцехівського, висуванця партії «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Центральна виборча комісія затвердила нові правила оформлення виборчих бюлетенів, які мають допомогти в боротьбі з кандидатами-двійниками.