Росіянка лікувала хворих на коронавірус пострілом у голову

https://racurs.ua/ua/n161571-rosiyanka-likuvala-hvoryh-na-koronavirus-postrilom-u-golovu-video.html

Ракурс

Коронавірус у Росії вирішили лікувати новими методами — жінка, яка називає себе цілителькою, стріляла хворим у голови «кропив'яними кулями».

Росіянкою вже зацікавилася поліція. Вона стверджує, що вилікувала «тисячі людей» за допомогою авторського методу. Про це пишуть російські ЗМІ.

Відеозапис, на якому жінка проводить дивний ритуал, опублікували в мережі. На кадрах видно, як «цілителька» стріляє в загорнуті рушником голови пацієнтів, а після — використовує вогонь. В кінці ритуалу вона бризкає рідиною на людину.

На фоні довготривалої пандемії COVID-19 люди нерідко стали звертатися до шаманів і цілителів, щоб подолати хворобу.

Раніше шаман зі Шрі-Ланки закликав жителів лікуватися від коронавірусу «благословенною» водою. Однак пізніше чоловік раптово помер через хворобу.