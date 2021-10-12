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Ракурс
Медведчук. Фото: Лига

Медведчук прокомментировал миллиардный залог по новому подозрению

12 окт 2021, 15:18
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Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», прокомментировал свой миллиардный залог в новом деле.

По его словам, это уголовное дело было собрано всего за несколько дней. Об этом стало известно из трансляции с места происшествия.

По мнению Медведчука, таким образом власти пытаются замять офшорный скандал с участием президента Владимира Зеленского и скрыть коррупцию в команде президента.

Также Медведчук заявил, что на него были наложены незаконные санкции, которые не позволяют ему пользоваться своими счетами и ставят его в такое положение, где он не может оплатить залог.


Он добавил, что следствие представило только монтаж, а не показало оригиналы записей, и подчеркнул, что «это туфта и фабрикация дела».

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктору Медведчуку объявили новое подозрение — о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса) и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса).

Источник: Ракурс


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