Медведчук. Фото: Лига

https://racurs.ua/n161546-medvedchuk-prokommentiroval-milliardnyy-zalog-po-novomu-podozreniu.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», прокомментировал свой миллиардный залог в новом деле.

По его словам, это уголовное дело было собрано всего за несколько дней. Об этом стало известно из трансляции с места происшествия.

По мнению Медведчука, таким образом власти пытаются замять офшорный скандал с участием президента Владимира Зеленского и скрыть коррупцию в команде президента.

Также Медведчук заявил, что на него были наложены незаконные санкции, которые не позволяют ему пользоваться своими счетами и ставят его в такое положение, где он не может оплатить залог.

Он добавил, что следствие представило только монтаж, а не показало оригиналы записей, и подчеркнул, что «это туфта и фабрикация дела».

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктору Медведчуку объявили новое подозрение — о государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса) и содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса).