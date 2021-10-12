40-летний водитель на Львовщине заставил полицейских пройти экспертизу на алкоголь, фото: «24 канал»

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На Львовщине 40-летний, которого полицейские Самборского отдела полиции заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, созвал своих знакомых, которые, со своей стороны, обвинили в пьянстве уже самих полицейских.

Граждане заблокировали автомобиль полиции, снимая свои действия на видео, и вызвали других полицейских, в результате патрульным пришлось пройти медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что они были трезвы. Сообщает издание ZAXID.NET.

Сам же водитель, который стал причиной инцидента, от прохождения медосмотра отказался и теперь будет отвечать в суде по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление в нетрезвом состоянии).

Отмечается, что этот инцидент произошел еще две недели назад, но стало известно о нем только сейчас, после того как кто-то из участников 11 октября опубликовал соответствующую запись в соцсетях.

На видео можно увидеть, что гуппа людей окружила служебный автомобиль и обвиняет полицейских, что те находятся в нетрезвом состоянии и едва не сбили прохожих. При этом полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.

В полиции изданию сообщили, что этот случай произошел в воскресенье, 26 сентября, в городе Рудки.

Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся нетрезвые — чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвые, — отметил руководитель Самборского отдела полиции Сергей Захарчик, комментируя этот инцидент.

Источник: ZAXID.NET