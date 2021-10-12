Пожизненный срок получил отчим-насильник 10-летней падчерицы на Ровенщине

https://racurs.ua/n161543-pojiznennyy-srok-poluchil-otchim-nasilnik-10-letney-padchericy-na-rovenschine.html

Ракурс

Насильник 10-летней девочки на Ровенщине получил пожизненный срок. Отчим с января по май 2020 года малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео.

Записи случайно увидела в телефоне гражданского мужа мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию.

В суде виновник вину признал частично. Защитник обвиняемого и сам насилльник не согласились с пожизненным сроком и обжаловали приговор. Ровенский апелляционный суд жалобу не удовлетворил и оставил наказание, установленное судом первой инстанции.

Мужчину признали виновным в неоднократном совершении преступлений против половой свободы относительно 10-летней падчерицы по ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 (сексуальное насилие, развращение и изнасилование) УК Украины.

«Ракурс» сообщал, что в феврале этого года в Донецкой области к 15 годам заключения приговорили жителя Славянска, обвиненного в изнасиловании 19 несовершеннолетних.

В апреле на Херсонщине в СИЗО повесился 62-летний житель поселка Счастливое, задержанный по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Маши Борисовой.