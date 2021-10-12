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Ракурс
Укрпочта. Фото: пресс-служба

«Укрпочте» позволили поднять тарифы — когда и насколько подорожают посылки

12 окт 2021, 14:52
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«Укрпочта» подорожает с 1 декабря этого года, стоимость услуг компании вырастет на 15%.

Регулятор в сфере связи и информатизации уже утвердил новые тарифы. Об этом говорится в решении Национальной комиссии.


Цены вырастут следующим образом:

  • тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырастет на 15% с 13 грн до 15 грн;
  • тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 15% с 19,50 грн до 22,50 грн;
  • тариф на заказное отправление сверх платы за массу (карточка, письмо, бандероль) вырастет на 16% с 9,50 грн до 11 грн;

При этом стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает рассмотреть возможность привлечения «Укрпочты» к пропаганде вакцинации от коронавируса среди пенсионеров.

Источник: Ракурс


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