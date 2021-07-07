Заявления о выплате пенсий в ПФУ «Укрпочта» будет пересылать бесплатно. Фото: kitsman.city

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«Укрпочта» с 1 июля по 31 декабря будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) заявления о выплате пенсии через почтальонов.

Пакет документов будет передаваться по акционному тарифу 0 грн заказными отправлениями на адрес ПФУ и управлений социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрпочты».

Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, которые имеют пенсионное удостоверение.

По словам заместителя генерального директора «Укрпочты» Дмитрия Полищука, компания сталкивалась с ситуациями, когда социальные работники и работники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. При этом пенсионерам в селах негде было снять деньги с карточек.

В пресс-службе сообщили, что для перевода выплат через «Укрпочту» пенсионер должен подать заполненное заявление на получение пенсии и социальной помощи, а также копии страниц паспорта с личной подписью и пометкой «Согласно оригиналу», а также ФИО заявителя и датой, которые должны совпадать с указанным в заявлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 1 июля вырастет минимальная пенсия по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж в связи с ростом прожиточного минимума. Повышение пенсий будет незначительным, а некоторые ранее планируемые выплаты правительство перенесло на осень.